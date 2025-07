Alexandre Correa é condenado a um ano de prisão por violência contra Ana Hickmann

A Justiça de São Paulo condenou Alexandre Correa a um ano de prisão por agredir a ex-esposa, Ana Hickmann. A sentença deve ser cumprida em regime aberto e o empresário deve, ainda, pagar uma multa de R$ 10 mil por danos morais sofridos pela apresentadora.

Segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Correa ainda pode recorrer. Além disso, a colunista publicou que a juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Vara Criminal de Violência Contra a Mulher, decidiu manter todas as medidas protetivas contra o empresário — por tempo indeterminado — por reconhecer que o agressor segue oferecendo risco à vítima.

"Estou aliviada que a justiça foi feita", declarou Hickmann a Bergamo. "Sabia que ia demorar, mas tudo acontece no tempo de Deus. Mais do que a condenação do meu agressor, estou muito satisfeita com a manutenção da medida protetiva, que impede que ele se aproxime de mim e da minha família, porque eu tenho muito medo dele. Ele sempre teve uma postura opressora, misógina e machista dentro de casa, e, agora, tornou isso público com ataques que não cessam, desde que tive a coragem de me libertar", completou.

No processo, a defesa de Correa nega a agressão e afirma que a acusação se baseia exclusivamente na palavra da vítima.

Relembre o caso

Em novembro de 2023, Ana Hickmann denunciou que foi agredida pelo então marido, Alexandre Correa. À época, a apresentadora relatou que o casal discutiu após ela descobrir diversas irregularidades cometidas por ele na gestão das empresas em que ambos eram sócios.

A discussão culminou na agressão. Segundo Hickmann, Correa deu tapas na mesa, falou alto e a prensou na porta da cozinha ao ouvir que ela chamaria a polícia. A violência foi confirmada em laudos periciais.

Os dois se divorciaram no ano seguinte. Atualmente, a apresentadora é casada com o chef de cozinha Edu Guedes.