Sem plano de saúde, Ana Hickmann recorreu ao SUS após agressão física

A apresentadora Ana Hickmann recorreu ao atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) após sofrer agressão física do marido Alexandre Correa. Em novembro, ela recebeu atendimento gratuito na emergência da Santa Casa de Itu, que integra a rede municipal de saúde desde 2020.

Conforme o Notícias da TV, Ana recebeu atendimento às 19h, com queixa de dor no cotovelo esquerdo. Durante consulta com o médico André Luiz Narkevitz Pecini, a apresentadora não quis relatar a agressão e afirmou que devia ser de uma "possível queda".

Na unidade de saúde, realizou um raio-x, que descartou "lesões ósseas agudas", e recebeu alta com a recomendação do uso de tipoia. O atendimento durou cerca de uma hora e vinte minutos. A apresentadora foi encaminhada e escoltada de volta para casa em um carro da Polícia Militar.

Após registrar o boletim de ocorrência, o laudo da perícia do Instituto Médico Legal confirmou as "lesões corporais de natureza leve".

Apesar dos negócios milionários, Ana Hickmann relatou que fazia cinco meses que Alexandre, responsável pelas finanças familiares, não pagava o plano de saúde.

AGRESSÃO

Ana Hickmann relatou à Polícia Civil, no dia 11 de novembro, que foi pressionada contra a parede pelo marido dentro de casa e ameaçada de que receberia uma cabeçada.

Durante a discussão, Alexandre teria pressionado a então esposa contra uma porta de correr, o que machucou o braço dela e também assustou o filho do casal, Alezinho.

De início, o empresário negou as acusações, afirmando que não teria agredido Hickmann. No entanto, ele mudou o discurso após a formalização do caso, negando as cabeçadas, mas confirmando que havia apertado o braço da apresentadora.