Alexandre Correa reencontra filho 1 mês após denúncia de agressão a Ana Hickmann

Alexandre Correa reencontrou o filho, o pequeno Alezinho, nesta segunda-feira (11), exatamente um mês após ser denunciado por agressão à ex-mulher, Ana Hickmann. Com a colaboração de Ana e ajuda dos advogados, o pai pôde rever o menino, de nove anos.

"Alemão maravilhoso amor da minha vida, foram 30 dias 'divulgando' você. Obrigado Dr. Enio Martins Murad e Dra. Diva Carla Bueno Nogueira", disse Alexandre, provocando Ana e fazendo referência a seus advogados, em um texto escrito em inglês publicado no Instagram para seus 1,2 milhão de seguidores.

Enio, advogado de defesa de Alexandre, citou "alienação parental" por parte de Ana em entrevista à revista Quem. "Depois de 30 dias de alienação parental, finalmente Alexandre conseguiu ver o filho e Ana cumpriu a ordem judicial", disse.

De acordo com ele, Hickmann levou Alexinho até a casa de seus avós paternos e, de lá, pai e filho seguiram para uma barbearia, onde cortaram o cabelo e mataram a saudade.

"Filho, foram 3 horas que valeram demais. Almoçamos na Vovó Helena. Você me fez um lindo desenho. Medimos você, tá bruto 1.61cm com 9 anos, altura média de um menino de 14 anos. Ouvimos sua playlist. Você adormeceu no meu colo por 30 minutos e até deu um ronquinho. Fomos cortar o cabelo. E aquela despedida sem mimimi. Você é sinistro demais, Ale. A melhor parte quando disse firme e seguro 'eu sou o homem da casa agora, pai'. Amo você até o infinito!", complementou Alexandre.

O advogado explicou ainda que não houve consenso sobre o período de férias escolares da criança. "Ele passará o dia com o pai e, até o final da semana, Alexandre e Ana devem chegar a um consenso sobre com quem a criança passará férias escolares e festas de fim de ano", declarou.

Nos comentários, alguns seguidores defenderam o direito de Alexandre de ver o filho. "É preciso aprender a separar as coisas: ele tem o direito de conviver com o filho", ponderou um.

Já outros criticaram o teor do encontro. "Nunca postou foto antes", refletiu um. "Alezinho tá com carinha de nada satisfeito", provocou outra. "Tomara que nunca se pareça com a personalidade do pai", desejou mais uma.