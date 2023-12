Pyong Lee nega violência doméstica contra ex-esposa: 'nunca houve'

Pyong Lee publicou um pronunciamento nas redes nesta segunda-feira (11) para negar que cometeu violência doméstica contra sua ex-esposa, Sammy Sampaio. "Quero deixar claro de forma bem objetiva que nunca houve nenhuma violência doméstica. Nunca houve, ponto. Vocês precisam parar de acreditar em tudo o que vocês veem na internet", pontua o ilusionista e ex-BBB em vídeo.

O vídeo vem dias após Sammy publicar uma série de stories para falar sobre as dificuldades da maternidade. Internautas atribuíram o desabafo ao fato do ex-BBB ter ido à Farofa da Gkay, mas a influenciadora negou e disse que não sabe da vida de Pyong e chegar a citar que "nunca expôs violência doméstica".

"Eu quero construir minha carreira, realizar meus sonhos. Sou uma pessoa também. Nunca expus violência doméstica, processo judicial, um monte de BO da época. Vocês acham que eu ia fazer post relacionado a ele agora? Para de vincular minha vida com ele, não tem nada a ver", comentou Sammy.

'Cumpro todas as minhas obrigações', diz Pyong

Além de rebater a acusação, Pyong disse que cumpre "todas as obrigações de pai, de financeiras a afetivas". Ele conta ainda que fez uma "estratégia de criação" de Jake, o filho do ex-casal, antes dele nascer.

Assista ao posicionamento:

"Eu trabalho com saúde mental, inclusive já salvei várias vidas através do meu trabalho. [...] É por isso que eu fico todos esses anos quieto. Mesmo com as mentiras sobre mim. Nada que a mentira me afeta. Eu sei quem eu sou. Eu sou de verdade. Mas nem todo mundo consegue proteger a mente. Todo esse ódio e hate que vocês jogam em pessoas públicas, um pedaço do que vocês sabem, a fake news, está matando as pessoas, está destruindo a saúde mental delas. O que vocês ganham com isso? Destilando ódio e xingamentos, gente?", declara.

O ilusionista finalizou o vídeo afirmando que quem o julga nas redes sociais "não acompanha o tempo dele com o filho" e não sabe do relacionamento e compromisso dele com a criança de três anos.