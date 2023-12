Chico Veiga, ex de Luísa Sonza, fala pela primeira vez sobre traição com cantora

O influenciador Chico Veiga, também conhecido como Chico Moedas, falou nesta segunda-feira (11) pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com Luísa Sonza. Em setembro, a cantora expôs no "Mais Você", na TV Globo, que o namoro chegou ao fim após uma traição.

Através dos stories do Instagram, Chico pediu desculpas pelo ocorrido. "Eu não ia conseguir vir aqui e não falar sobre isso. Eu queria pedir desculpa a quem gosta de mim e se sentiu decepcionado, triste de alguma forma com o que rolou", disse.

O influenciador chegou a agradecer as críticas que recebeu após a traição vir à tona. "Depois de toda essa tempestade maluca... Sei lá, queria agradecer os esporros, as mensagens... Enfim, tudo aí que rolou. Não quero me estender muito nisso", destacou.

Em seguida, Chico afirmou que o motivo real para estar gravando stories é para divulgar o novo vídeo que saiu no canal do YouTube "Aqueles Caras" em que ele participa.

"O motivo real de eu tá vindo aqui e aproveitei porque vocês sabem que eu não curto muito gravar essas paradas, é pra anunciar que o vídeo do canal saiu, já tá lá no YouTube", afirmou.

Relembre o caso

No dia 20 de setembro, Luísa Sonza confirmou em entrevista à apresentadora Ana Maria Braga, do "Mais Você", na Globo, que o namoro com Chico Veiga chegou ao fim. A cantora leu ao vivo uma carta sobre a separação e comentou sobre um episódio de traição em um bar.

"Não é sobre um ato isolado, é sobre uma estrutura, uma história que se repete", começou Luísa. "É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, porque eles chamam de erro pontual. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir burra. É um medo de acreditar nas pessoas", declarou.

Em seu mais recente álbum de estúdio, "Escândalo íntimo", Luísa lançou a música "Chico", dedicada ao influenciador. Após a separação, a cantora mudou um trecho da canção, retirando o nome de Chico da letra. No entanto, o título da faixa continuou o mesmo.