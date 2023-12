Sammy, ex-de Pyong Lee, revela exaustão emocional na maternidade e fãs relacionam com ex-BBB

A influenciadora Sammy Sampaio, mãe do filho do ex-BBB Pyong Lee, Jake, fez um desabafo nas redes sociais nesta sexta-feira (8) e falou sobre as dificuldades em conciliar maternidade e vida cotidiana. "Noites sem dormir, sobrecarga, exaustão emocional, preocupação, culpa...", escreveu em um stories.

Nas redes sociais, fãs relacionaram o post com o fato de Pyong, seu ex marido, ter curtido três dias na Farofa da Gkay, em Fortaleza, que acabou na madrugada dessa quinta-feira (7). No entanto, Sammy disse que não desabafou por isso.

"'Ela só posta isso quando o pai do Jake está em festa'. Eu vou lá saber que ele está em festa? Inclusive, [Pyong] é bloqueado nas redes sociais porque não quero que fique dando em cima de mim, não", comentou a mãe de Jake.

'Culpa materna'

Em uma sequência de vídeos publicada nesta tarde, Sammy falou sobre "culpa materna". "[...] A gente já tem naturalmente. Nos sentimos culpadas por coisas que fazemos, com o que nossos filhos vão ter que passar, o que outras pessoas fazem... A gente está se sentindo culpada o tempo todo, tentando fazer o que pode", desabafa.

Chorando, Sammy disse que é "sozinha no mundo" e que é difícil criar o filho de 3 anos: "Eu me esforço muito para criar o Jake desse jeito, para ser diferente do que minha mãe fez comigo. Eu queria ter estabilidade financeira, quero construir minha carreira, realizar meus sonhos. Sou uma pessoa. Nunca expus violência doméstica, nem processo judicial. Vocês acham que iria fazer posts vinculados a ele [Pyong] agora? Parem de vincular meu nome ao dele".