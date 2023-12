Keanu Reeves tem mansão invadida por bandidos em Los Angeles

Nem o astro de John Wick saiu ileso de passar por uma situação de violência. Keanu Reeves acaba de ter sua mansão em Los Angeles invadida e assaltada. O boletim de ocorrência do caso foi registrado, nesta quinta-feira (7), enquanto a ação ocorreu um dia antes, em 6 de dezembro.

Segundo informações do site TMZ desta sexta (8), a estrela hollywoodiana de 59 anos não se encontrava no imóvel. Os assaltantes mascarados teriam levado, ainda de acordo com a página, apenas uma arma de fogo do ator.

Veja também

Vizinhos notaram algo estranho na residência, o barulho de um alarme e chamaram a polícia, por volta das 19h do dia 6. Em torno de uma hora da madrugada do dia 7, o alarme do imóvel foi ouvido pela segunda vez. Os policiais acionados chegaram no local, mas não encontraram ninguém. No entanto, câmeras de segurança registraram vários homens com máscaras de esqui quebrando janelas para entrar no recinto.

Em 2014, Reeves já havia tido a casa invadida por duas pessoas. Ele também recebeu uma ordem de restrição temporária contra um suposto perseguidor que, segundo afirmou, apareceu em sua casa no início deste ano.