Angelina Jolie diz que perdeu ‘capacidade de viver’ após divórcio de Brad Pitt

A atriz Angelina Jolie foi capa da revista do Wall Street Journal e falou sobre o divórcio com Brad Pitt, além da vontade de passar mais tempo no Camboja, onde nasceu seu filho mais velho, Maddox, de 22 anos.

Veja também

“É parte do que aconteceu depois do meu divórcio. Perdi a capacidade de viver e viajar com a mesma liberdade. Vou me mudar quando puder”.

A artista também relatou que a separação foi um dos motivos pelos quais ela se afastou do trabalho como atriz. “Tínhamos que nos curar. Há coisas das quais precisamos nos curar”.

Em outro trecho da conversa, Angelina disse não ter mais vida social e que seus amigos mais próximos são refugiados. “Por que gosto de passar tempo com pessoas que sobreviveram e são refugiadas? Eles enfrentaram tantas coisas na vida que isso traz à tona não apenas força, mas humanidade. Elas também são muito mais honestas e muito mais conectadas, e me sinto mais à vontade”.