Morre Benjamin Zephaniah, ator de 'Peaky Blinders', aos 65 anos

Benjamin Zephaniah, ator da série 'Peaky Blinders', faleceu na última segunda-feira (4), aos 65 anos, por conta de um tumor no cérebro. O falecimento do artista foi confirmado pela família dele nas redes sociais, que ressaltou em comunicado o legado de trabalhos de literatura, música, televisão e rádio deixado por Zephaniah.

"É com grande tristeza e pesar que anunciamos a morte de nosso amado marido, filho e irmão, nas primeiras horas desta manhã. Benjamin foi diagnosticado com um tumor cerebral há oito semanas. A esposa de Benjamin esteve ao seu lado o tempo todo e estava com ele quando ele faleceu", reforçou o comunicado.

Benjamin viveu o personagem Jeremiah Jesus na série 'Peaky Blinders', um pregador religioso inspirado em Jimmy Jesus, um homem real que serviu ao Exército antes de retornar à Jamaica.

Diagnóstico

Segundo a família, o ator havia sido diagnosticado com um tumor cerebral há apenas dois meses, ressaltando que o caso poderia chocar os fãs por conta da imprevisibilidade.

"Nós o compartilhamos com o mundo e sabemos que muitos ficarão chocados e tristes com esta notícia. Benjamin foi um verdadeiro pioneiro e inovador, ele deu muito ao mundo. Através de uma carreira incrível que inclui um enorme conjunto de poemas, literatura, música, televisão e rádio, Benjamin nos deixa um legado alegre e fantástico", continuou o comunicado