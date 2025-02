Previsão do signo de Aquário para hoje, 28 de fevereiro

A Lua Nova inaugura um ciclo de renovação profunda, convidando-nos a mergulhar em nosso mundo interior. É um momento ideal para semearmos intenções regadas pela sensibilidade, compaixão e pela fé em nossos sonhos. A energia pisciana favorece a escuta da intuição e a abertura para o perdão e a empatia, criando um terreno fértil para plantar novos propósitos e acolher transformações sutis na alma.



Enquanto isso, o sextil de Mercúrio com Urano traz um sopro de inovação para nossas ideias e comunicações. Esse encontro planetário impulsiona o pensamento criativo e a capacidade de enxergar soluções não convencionais para problemas antigos. É o toque de ousadia que pode nos libertar de padrões mentais desgastados, despertando uma percepção mais ampla das oportunidades ao nosso redor.



A harmonia entre a Lua em Peixes e Marte em Câncer (trígono) adiciona uma dose de empatia à nossa vontade de agir. Há um impulso protetor no ar, motivando-nos a cuidar não apenas de nós mesmos, mas também das pessoas que amamos. Sentimos mais prontamente o que o outro precisa e nos dispomos a dar passos concretos para promover bem-estar e segurança em nossos lares e relacionamentos.



Por fim, o sextil da Lua com Netuno aprofunda ainda mais o clima místico e onírico do dia. A conexão com planos sutis se torna mais acessível, facilitando práticas meditativas, artísticas e espirituais. É o momento perfeito para nos sintonizarmos com nossa imaginação, permitindo que ela floresça e inspire ações compassivas e criativas.



Este é um dia em que a intuição, a empatia e a imaginação podem guiar nossos passos. Ao unirmos sensibilidade e inovação, temos a chance de plantar sementes de transformações positivas, tanto em nosso interior quanto em nossas relações com o mundo.

Signo de Aquário hoje

A Lua Nova em Peixes traz um convite para avaliar suas finanças e recursos, mas com um olhar mais compassivo e desapegado. Mercúrio sextil Urano renova seu potencial de inovação, incentivando você a pensar fora da caixa em soluções e negociações. O trígono entre a Lua e Marte sugere que uma abordagem mais sutil e acolhedora pode impulsionar sua motivação, principalmente se você se envolver em causas que beneficiem outras pessoas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.