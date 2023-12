O que rolou na Farofa da Gkay em Fortaleza? Veja destaques dos três dias de festa

A Farofa da Gkay encerrou a programação de três dias de festa, nessa quarta-feira (6), no Marina Park Hotel, em Fortaleza. O evento, que reuniu várias celebridades, marca a comemoração do aniversário da atriz e influenciadora Géssica Kayane, mais conhecida como Gkay.

Desde domingo (3), mais de 16 artistas, entre eles Claudia Leitte, Léo Santana, Pedro Sampaio, É o Tchan, Xand Avião e Kevin O Cris, se apresentaram na folia, que é fechada somente para convidados da aniversariante. Gkay completou 31 anos em 2023.

Abaixo, o Diário do Nordeste selecionou os principais acontecimentos do evento.

Veja também

Presença internacional

Legenda: Marlon já estava de passagem pelo Brasil e aproveitou a estadia para curtir o tradicional evento que tem a influencer e atriz como anfitriã Foto: Reprodução/Instagram

Entre os convidados, um se destacou: o ator norte-americano Marlon Wayans, conhecido por viver um dos personagens principais do filme "As Branquelas".

Na Farofa, ele foi flagrado trocando beijos com a cantora Gabi Martins e depois foi visto flertando com a DJ Nathi.

"Pegação"

Legenda: Farofa da Gkay reuniu celebridades brasileiras e até o ator Marlon Wayans, de 'As Branquelas' Foto: reprodução/Instagram

De terça-feira (5) para quarta-feira, foi a vida amorosa da cantora MC Loma que se destacou. Ela beijou várias pessoas, incluindo o influenciador Reynaldo Reis, com quem ficou até o amanhecer, conforme informações do portal Gshow.

Legenda: Casal ficou junto até o amanhecer Foto: reprodução/redes sociais

Na última noite de evento, a artista também foi vista ficando com o criador de conteúdo Álvaro, que está recém-solteiro após o fim do noivado com Victor Vitorino.

O cantor Fiuk também protagonizou a "pegação" na Farofa. Ele foi flagrando trocando beijos com a influenciadora Talitha Diniz.

O evento também teve beijo triplo. A funkeira Valesca Popozuda foi flagrada beijando, simultaneamente, o influenciador Jon Vlog e a DJ Nathi.

Traição

Legenda: Influenciador foi flagrado aos beijos com Beca Barreto Foto: Reprodução

Ainda no assunto pegação, o criador de conteúdo Lucas Huback foi registrado traindo a namorada com a também influenciadora Beca Barreto, na Farofa. Em pronunciamento após o flagra, ele explicou que agiu de forma "imatura" e pediu que os internautas não atacassem a companheira.

Polêmica

Legenda: Casal teria consultado pediatra antes de decidir levar a filha para evento Foto: Reprodução/Instagram

Convidados para a Farofa da Gkay, o cantor Jottapê e a companheira, Estefany Boro, causaram polêmica por levarem a filha de 5 meses para o evento. Nas redes sociais, diversos usuários questionaram a atitude, criticando a presença da criança em uma festa “para adultos”.

Em uma sequência de Stories no Instagram, Estefany justificou a decisão: “Trouxe porque amamento e eu não abro mão da amamentação. [...] A Athena tem babá, ela veio com a gente nessa viagem. Não é porque virei mãe e o Jota virou pai que a gente tem que deixar de viver”.

A influenciadora ainda contou ter consultado uma pediatra antes de decidir levar a criança para a viagem, preocupada por ser a primeira vez da pequena em um avião. Segundo Boro, a especialista autorizou a ida.

O que os famosos vestiram

Nos looks, os convidados ousaram na customização dos abadás — uniforme obrigatório do evento. A camisa virou cropped, top, short, saia e muito mais.

Já a anfitriã, apaixonada por marcas de luxo, desfilou composições de grifes como as britânicas Alexander Mcqueen e JW Anderson, a brasileira e tecnológica Artemisi, a holandesa Iris van Herpen, além das francesas Ultra Nova e Clara Daguin.

Legenda: Influenciadora usou criações das marcas Alexander Mcqueen, Ultra Nova e Clara Daguin Foto: reprodução/redes sociais

Homenagem especial

Para celebrar a chegada dos 31 anos, Gkay recebeu um bolo quase maior que ela no palco durante a última noite de evento, de onde ela cantou parabéns com os convidados.

A atriz ainda ganhou uma homenagem dos cantores Xand Avião, Ze Vaqueiro e Natanzinho, que estavam no palco no momento do bolo.