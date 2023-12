Jottapê é criticado por levar bebê de cinco meses à Farofa da Gkay

Convidados para a Farofa da Gkay, o cantor Jottapê e a companheira, Estefany Boro, causaram polêmica por levarem a filha, de 5 meses, para o evento. Nas redes sociais, diversos usuários questionaram a atitude, criticando a presença da criança em uma festa “para adultos”.

Os comentários surgiram após diversas páginas compartilharem registros do casal com a pequena Athena na festa, realizada em Fortaleza. Desaprovando a atitude, vários perfis criticaram o casal, chegando a pedir que o Conselho Tutelar fosse acionado.

“As pessoas estão ficando cada vez mais sem-noção. Levar um recém-nascido pra uma festa de adulto?”, escreveu um usuário do X. Outra pessoa questionou o fato da dupla não ter contratado uma babá para ficar com a criança em casa: “Não é como se eles não pudessem pagar”.

PRONUNCIAMENTO DE ESTEFANY

Em uma sequência de Stories no Instagram, Estefany justificou a decisão de levar a filha ao evento: “Eu trouxe ela porque eu amamento e eu não abro mão da amamentação. Mamães que amamentam sabem o quanto é difícil amamentar, o quanto requer tempo [...] A Athena tem babá, ela veio com a gente nessa viagem. Não é porque eu virei mãe e o Jota virou pai que a gente tem que deixar de viver”.

A influenciadora ainda contou ter consultado uma pediatra antes de decidir levar a criança para a viagem, preocupada por ser a primeira vez da pequena em um avião. Segundo Boro, a especialista autorizou a ida.

Sobre as críticas, Estefany revelou que já esperava julgamentos, levando a bebê para o evento ou não. “Uma coisa é fato: se eu não tivesse trago, tivesse deixado com a babá, com minha mãe, com minha sogra, com quem for, eu ia ser criticada”, argumentou ela.