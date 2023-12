Farofa da Gkay 2023 teve beijo de Marlon Wayans e shows diversos; veja destaques da 1ª noite

A Farofa da Gkay, evento de aniversário da influenciadora Gessica Kayane, teve início na segunda-feira (4), em Fortaleza, e promete reunir diversas celebridades e sub-celebridades até quarta-feira (6). Em meio aos shows e socialização entre os presentes, o que chamou atenção foi a presença de nomes em alta e a "pegação", algo já típico da festa.

Gkay, como anfitriã, foi uma das mais procuradas durante a primeira noite. No Instagram, a humorista e influenciadora deu detalhes de cada espaço da festa e ainda compartilhou um dos looks escolhidos para a celebração de 31 anos. A peça em tom de azul foi inspirada na Cinderela e ainda brilhava à noite.

No palco, se apresentaram Claudia Leitte, Léo Santana, Vintage Culture, Pedro Sampaio e Felipe Amorim. A animação foi tanta que os convidados compartilharam imagens da festa até a manhã desta terça-feira (5).

Os beijos da festa, claro, não passaram despercebidos. Isso porque a maioria das "ficadas" na Farofa da Gkay acabam parando nas redes sociais, seja em vídeos ou fotos. Na primeira noite, MC Loma, Jon Vlogs, Fiuk, Julia Puzzuoli e Gabi Martins foram os solteiros que mais apareceram em clima de paquera no evento.

Gabi Martins e Fiuk, por exemplo, aproveitaram os shows juntos, no maior clima de romance. Assim como ele, no entanto, ela não ficou a festa toda de chamego e aproveitou para beijar o ator Marlon Wayans, de 'As Branquelas', que também apareceu pela Farofa.

Marlon Wayans na Farofa

Marlon Ways, inclusive, causou furor antes mesmo de o evento começar. O artista surgiu nos stories de Gkay chegando ao evento e circulou pelo local cercado de seguranças, o que não o atrapalhou do flerte com diversas convidadas.

Segundo o portal Splash, do UOL, um esquema entre ele e os seguranças garantiu que o ator curtisse tudo, já que os próprios contratados pelo artista o ajudavam a traduzir a paquera com as convidadas.

Enquanto isso, os convidados já devem retornar à festa esta, com a promessa de mais shows e mais momentos capturados pelas câmeras das redes sociais.