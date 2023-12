Influencer Lucas Huback se pronuncia após trair namorada na Farofa da Gkay

Após ser flagrado traindo a namorada Nicole Machado na Farofa da Gkay, o influenciador Lucas Huback se pronunciou nas redes sociais, nesta terça-feira (5). Huback ainda pediu que respeitem a companheira.

"Eu só quero pedir para vocês uma coisa, primeiramente. Por favor, não ataquem a Nicole, a família dela, de forma alguma. Não façam comentários que vocês queiram fazer que vocês pensam. Ela não é errada da história. Eu sou o errado da história", iniciou.

O influenciador ainda disse que agiu de forma "imatura". "Eu agi de forma imatura, de forma moleque. Fui errado. Se vocês forem atacar, ataquem a minha pessoa. Podem vir aqui, me xingar, me chamar do que quiser. Tá tudo bem. Tudo bem não está, mas eu vou levar isso, eu vou sentir isso e eu que devo sentir isso, não ela", continuou.

Entenda traição

O momento da traição de Huback com Beca Barreto viralizou nas redes sociais e ocorreu no primeiro dia de festa, na madrugada desta terça-feira (5).

Nicole se pronunciou sobre o ocorrido nas redes sociais. Ela contou que o casal estava junto por 11 meses, contudo Huback terminou com ela. Eles seguiram conversando e em setembro reataram.

"Nós topamos dar mais uma chance para o nosso relacionamento, até ontem estávamos juntos... A gente não quis expor para ninguém, tanto que eu não contei para ninguém, nem para amigos meus (...) porque a gente estava realmente deixando em off essa situação para ver se dava certo, para a gente focar mais em nós dois", disse.

A influenciadora explicou ainda que para manter a privacidade, o casal optou por não falar abertamente sobre o romance até para os fãs-clubes. A influenciadora ainda teria pedido para que o então namorado fosse ao aniversário da Gkay para alavancar a carreira.

"A gente estava junto e o que aconteceu ontem foi, sim, que ele me traiu, né? Eu soube por páginas de fofoca. Liguei para ele porque eu queria ouvir da boca dele e, bom, ele me confirmou", contou.

Farofa da Gkay

A Farofa da Gkay acontece em Fortaleza, até a próxima quarta-feira (6), com diversos shows e ativações publicitárias.

O evento, que celebra o aniversário da influenciadora paraibana, promete reunir celebridades e subcelebridades em um resort da capital cearense.