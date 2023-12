Aline Wirley relata desafios da adaptação do filho mais velho com irmãos adotivos

Felizes e realizados com a adoção de duas crianças em Manaus (AM), o casal Aline Wirley e Igor Rickli decidiram compartilhar com os seus seguidores que este processo também lida com delicadeza e sensibilidade. Eles estão passando um período na terra natal dos pequenos para facilitar a adaptação entre eles e o filho mais velho, Antônio, de 9 anos.

Em um post longo em seu perfil oficial no Instagram, nesta terça-feira (5), a ex-participante da edição do BBB 23 explicou que Antônio é um garotinho incrível, que sempre desejou os irmãos, mas que, ainda sim, tem tido dificuldade de dividir e acolher uma nova formação do núcleo familiar.

"Ensinamos o Antônio desde muito cedo a falar o que sente, pra que ele mesmo consiga se ouvir e aprenda a lidar com as suas emoções. Eu e Igor estamos aqui dando contorno, ouvindo, amando, cuidando, e é realmente muito especial ver ele lidando bem e honestamente com as suas emoções. Entendemos que esse é um dos maiores ensinamentos que podemos deixar pro nossos filhos, e Antônio tem se saído muito bem. Ele me emociona", relatou a cantora.

Nos comentários, amigos do casal e seguidores em geral deixaram mensagens de admiração e incentivo pela atitude deles. A atriz Juliana Silveira escreveu: "Antônio. Ele é demais".

Já um fã declarou: "O Antônio transborda luz e amor no coração dele. Uma família incrível de base e estrutura só pode dar nisso soma de amor". Outra pessoa refletiu: "É fruto da educação e do amor que vocês dispensam ao Antônio. Ele é maravilhoso por ter pais maravilhosos, inclusivos, apaixonados, verdadeiros. Educar para a autonomia, seja ela emocional, não é fácil e vocês conseguiram. Parabéns”.

Aline Wirley, ex-Rouge, e seu marido Igor Rickli viajaram com Antônio para Manaus, no fim de novembro, para que todos pudessem conhecer os novos filhos que foram adotados pelo casal. Em vídeo publicado no Instagram no domingo, 26 de novembro, Aline e Igor mostraram a reação do mais velho ao conhecer seus irmãos. “Eles são muito simpáticos, gente. Eles são os melhores irmãos da vida que eu poderia ter no universo inteiro”, falou Antônio, em vídeo.

Eles explicaram ainda que decidiram passar 17 dias em Manaus para conhecer pessoalmente, conviver e se conectar com as crianças. “Convivência física, porque a gente fez um mês [de convivência] via vídeo. E esse momento é o mais delicado. Agora a gente se conhece, a gente se conecta. Se tudo der certo, no final desses 17 dias, eles vão para a casa com a gente”, explicou Aline. Até agora também o casal não mostrou os rostos dos pequenos para facilitar o processo de aceitação, neste momento de transição.