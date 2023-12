Aline Wirley e o marido Igor Rickli compartilham vídeo com Antonio e os filhos adotivos

Aline Wirley, 41, e Igor Rickli, 39, compartilharam, nesta sexta-feira (1º) um vídeo com os filhos Antônio, de 9 anos, e os adotivos, em Manaus, no Amazonas.

"Cada dia é uma conquista… com paciência, leveza e parceria a gente constrói uma relação de confiança e amor", diz a legenda.

O casal está na capital do Amazonas há 4 dias. Em um vídeo, eles contaram que passarão 17 dias no local para conviver com os filhos adotivos, fase importante do processo de adoção.

No último domingo (26), os artistas mostraram a reação de Antônio ao conhecer os irmãos.

“Chegamos em Manaus. E quando a gente chegou, tinha uma surpresa. Quando a gente saiu do aeroporto, quem que você encontrou?”, pergunta Igor no vídeo. “Os meus irmãos”, responde Antonio, com empolgação. “Eles são muito simpáticos, gente. Eles são os melhores irmãos da vida que eu poderia ter no universo inteiro”, acrescentou a criança.

Os nomes das crianças ainda não podem ser revelados devido ao processo de adoção que a família passa.