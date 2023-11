Aline Wirley e Igor Rickly vão adotar casal de irmãos: 'estamos muito felizes'

Aline Wirley e Igor Rickli contaram, nas redes sociais, nesta sexta-feira (10), que irão adotar um casal de irmãos. Eles também são pais de Antônio, de 10 anos. Juntos há 13 anos, os artistas vivem um casamento aberto.

"São dois e é um casal: um menino e uma menina. Os nomes a gente não pode falar ainda. Estamos muito felizes. Não estamos conseguindo esconder. Eles vão chegar logo. É um processo super cuidadoso, lento. Que demandou muita paciência, mas estão cada dia mais próximos", relataram.

Os artistas também falaram terem preferência por um menino, no início do processo, contudo, eles souberam que o garoto tinha uma irmã. "A gente conheceu a história da irmã, nos encantou com a história da irmã e entendemos que era inviável separar os dois. A gente ficou morrendo de medo, mas topamos e estamos encantados com ela. Agora, vão ser dois", disse.

O casal ainda contou que irá construir uma nova casa. "Para segurança dos nossos filhos, a gente comprou um terreno em um condomínio", disse Igor.

Casamento aberto

Em junho, a ex-BBB Aline Wirley e o ator Igor Rickli posaram para um ensaio exclusivo de Dia dos Namorados do Gshow.

Na entrevista ao site, o casal falou sobre casamento aberto, e disse que isso nunca foi uma questão para eles. Para o ator, no entanto, a maioria das pessoas tem uma ideia errada sobre a não-monogamia.

"As pessoas deturpam, acham que é uma grande festa e a gente não vive essa grande festa. Tudo que a gente faz é uma busca árdua para nos curarmos, não repassarmos essas dores para nossos filhos. Para que eles, sim, tenham uma sexualidade livre, em paz, tranquila, que não sejam abusados, não sejam vítimas e nem algoz de ninguém", contaram.