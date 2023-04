Saiba qual foi a premiação recebida por Aline Wirley, 2º lugar do BBB 23

A cantora Aline Wirley foi a segunda participante mais votada na final do BBB 23, realizada na noite dessa terça-feira (25), e acumulou 16,96% dos votos. Ela ganhou o segundo lugar da edição, ficando atrás somente da grande vencedora Amanda, preferida do público, com 68,9% dos votos, e na frente de Bruna Griphao, que ficou em terceiro com 14,14%.

Além dos R$ 2,88 milhões pagos ao primeiro lugar, o maior valor da história do reality show, a atração também recompensou as outras colocações com quantias em dinheiro. Assim como no ano passado, a segunda colocada faturou R$ 150 mil, enquanto a terceira levou R$ 50 mil.

No entanto, o valor levado para casa por Aline Wirley foi superior, já que ela acumulou outras premiações ao longo da trajetória no BBB 23, assim como alguns outros brothers. Ao todo, a cantora ganhou mais de R$ 164 mil.

Prêmios de Aline Wirley no BBB 23

Premiação de segundo lugar no valor de R$ 150 mil;

Câmera fotográfica avaliada em R$ 2 mil;

Smartphone avaliado em R$ 2 mil;

Crédito em conta bancária no valor de R$ 10 mil;

Um ano grátis de produtos de higiene e limpeza com valor não informado.

Bruna Griphao ganha mais de R$ 150 mil

A atriz também acumulou diversas premiações ao longo do programa, além dos R$ 50 mil por ficar no terceiro lugar na final. Somados, os valores superam a marca dos R$ 152 mil.

Crédito em conta bancária de R$ 100 mil;

Smartphone avaliado em R$ 2 mil;

Cafeteira no valor de R$ 400;

Um ano de produtos de limpeza e higiene com valor não informado;

Seis meses de produtos alimentícios com valor não informado.