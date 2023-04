Inscrições para o BBB 24 são reabertas; veja como se candidatar

As inscrições para o Big Brother Brasil 24 foram retomadas nesta terça-feira (25). O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt na grande final do BBB 23.

Conforme anunciado anteriormente pelo diretor Boninho, a próxima edição do reality terá três grupos: Pipoca, Camarote e um grupo surpresa.

A primeira rodada de inscrições se encerrou no sábado (22), um dia após serem abertas. Boninho ressaltou que a plataforma para se inscrever teve mais de 60 mil acessos em poucas horas.

Veja como se inscrever

A inscrição ocorre no site do gshow. Os candidatos a entrar na casa mais vigiada do Brasil devem preencher um formulário extenso, incluindo fotos e vídeos.

São mais de 80 perguntas, entre questões sobre personalidade, profissão e curiosidades. Também é necessário anexar documentos de identificação.

As entrevistas com a produção ocorrem de forma virtual na maioria das seletivas. As datas das fases de seleção do elenco do reality não são divulgadas.

A produção entra em contato com os canais de comunicação incluídos no formulário, e-mail, telefone e SMS.

FIM DO BBB 23

A final do programa acontece nesta terça-feira (25). Aline Wirley, Amanda Meirelles e Bruna Griphao disputam o posto de grande campeã.