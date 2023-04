Primeira rodada de inscrições do BBB 24 é encerrada

A primeira rodada de inscrições para a próxima edição do Big Brother Brasil 24 já foram encerradas neste sábado (22), um dia após o anúncio feito pelo diretor de entretenimento da Globo, Boninho.

Conforme anunciado pelo diretor, apenas 35% das vagas estariam disponíveis nessa primeira fase de seletivas. Boninho informou que na edição 24 haverá três grupos: Pipoca, Camarote e um grupo surpresa.

Neste sábado, o diretor disse que mais de 60 mil acessos em poucas horas. "Três vezes mais que no ano passado. Agora, menos de 12 horas depois que a gente abriu, já fechou Nordeste e Sudeste, ainda tem vaga nas outras regiões", destacou Boninho poucas horas antes de encerrar as inscrições.

FIM DO PROGRAMA

A final do programa acontece na próxima terça-feira (25). A médica Amanda já está confirmada na final após resistir por cerca de 17 horas a última prova do programa. Disputam lugares na final as sisters Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa Santos.