Aline Wirley e Igor Rickli mostram reação do filho ao conhecer irmãos adotivos

Os atores Aline Wirley e Igor Rickli publicaram um vídeo, nas redes sociais, domingo (26), mostrando a reação do filho, Antonio, após conhecer os irmãos adotivos. A família está em Manaus para conhecer os novos integrantes da família.

“Chegamos em Manaus. E quando a gente chegou, tinha uma surpresa. Quando a gente saiu do aeroporto, quem que você encontrou?”, pergunta Igor no vídeo. “Os meus irmãos”, responde Antonio, com empolgação.

“Eles são muito simpáticos, gente. Eles são os melhores irmãos da vida que eu poderia ter no universo inteiro”, acrescenta a criança.

Os artistas ainda explicaram que irão passar 17 dias em Manaus para que possam conviver juntos. “Vamos ficar 17 dias aqui para fazer a convivência", explicou Igor. "Convivência física, porque a gente fez um mês via vídeo. E esse momento é o mais delicado. Agora a gente se conhece, a gente se conecta. Se tudo der certo, no final desses 17 dias, eles vão para a casa com a gente. Eles são demais, gente”, disse ainda a ex-BBB.