'A gente é um amor de Carnaval que deu certo', diz Thais Fersoza sobre encontro com Michel Teló

A atriz e apresentadora Thais Fersoza revelou, neste sábado (25), detalhes de como conheceu o marido, o cantor Michel Teló, há mais de 10 anos. O casal participou do programa Altas Horas, da TV Globo, e relembrou o primeiro encontro.

Durante o programa, apresentadora revelou que não conhecia Michel Teló, apenas a música que era hit na época, o 'Ai, se eu te pego'. Ela revelou, ainda, que sequer ouvia sertanejo universitário e gostava de bandas como Cidade Negra e Jota Quest.

"Conheci muito a música 'Ai, se eu te pego', mas não conhecia a imagem do Michel. Então, quando a gente se esbarrou em um camarote no Carnaval, a gente é um amor de Carnaval que deu certo, eu não conhecia a imagem dele. E na hora que começou a tocar a música, o palco estava longe, eu não o via. E como em uma cena de novela, nunca imaginei que isso aconteceria na minha vida, a gente deu aquele esbarrãozinho de ombro clássico. Eu juro que foi isso. Aí foi cenas dos próximos capítulos", contou no Altas Horas.

Já Michel revelou que já conhecia Thais desde pequeno devido ao trabalho da atriz.

"Eu conhecia. Na época, ela estava loira, e eu conhecia ela desde guri, das novelas que ela fazia. Eu era noveleiro", relembrou o cantor no programa.

Depois do encontro durante o Carnaval, a história de amor dos dois começou a engatar.

"Foi aí que tudo começou, e eu comecei a ouvir música sertaneja. Hoje em dia eu sei até as antigas, até os modões eu canto", frisou Thais.

O casal está junto desde 2012, vindo a se casar em 2014. Juntos, eles são pais da pequena Melinda, de sete anos, e de Teodoro, de seis.