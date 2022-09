Bruna Marquezine vende mansão para Michel Teló por R$ 15 milhões

A atriz Bruna Marquezine vendeu a mansão que tinha em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para o cantor Michel Teló. O imóvel, avaliado em R$ 15 milhões, tem 890 m² de área construída, com sala de cinema e até um camarim no subsolo da residência.

A artista morava na casa desde 2018. Já o técnico do "The Voice Brasil" estava em busca de um endereço fixo na cidade fluminense desde 2020, quando decidiu deixar São Paulo para residir no Estado vizinho, ficando mais próximo do trabalho. As informações são do portal Splash.

Foto: MCA Studio

Além dos 890 m², o imóvel conta ainda com uma área construída no subsolo, com mais de 400 m², onde há um camarim, uma boate e infraestrutura disponível para quartos destinados a funcionários.

A residência de luxo tem três andares. Só a sala do imóvel tem 140 m², além de quatro suítes, dois escritórios e uma sala de cinema. A propriedade conta ainda com academia própria, piscina aquecida e terraço com vista para a Barra da Tijuca.

Foto: MCA Studio

A arquitetura da casa é assinada por Duda Porto, e Bruna Marquezine contratou o escritório Studio Ro+Ca para fazer a decoração.

Foto: MCA Studio

Foto: MCA Studio

Foto: MCA Studio

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn