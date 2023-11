Irmã de Ana Hickmann presta solidariedade à apresentadora após entrevista

Fernanda Hickmann, irmã de Ana Hickmann, prestou solidariedade após a exibição da primeira entrevista da apresentadora sobre a agressão que sofreu do ex-marido, Alexandre Correa. “Nunca foi fácil, nunca será fácil! Mas uma coisa sei, sempre estaremos unidas”, escreveu Fernanda em uma publicação no Instagram na noite deste domingo (26).

“Amo vocês”, respondeu Ana nos comentários do post, uma foto das duas com a também irmã Isabel e a mãe, Reni. O apoio também veio dos seguidores. “A dor dela dói em mim, e a força dela inspira a todas”, disse uma fã. “Força, Ana. O Brasil está com você. As mulheres estão com você”, desejou outra.

Violência na família

Na entrevista para o Domingo Espetacular, Ana confessou que enfrenta a violência doméstica desde criança, quando via o pai agredir a mãe.

“O meu pai bateu muito na minha mãe. Eu carreguei minha mãe algumas vezes pro hospital. Por qualquer coisa ele espancava a minha mãe. Por qualquer coisa ele quebrava tudo dentro de casa. Minha mãe até descobriu traições, muitas, e ele torturava a gente psicologicamente dentro de casa”, contou Ana, que é a mais velha de quatro irmãos.

A apresentadora também falou sobre o momento da agressão, do pedido de divórcio, das dívidas do marido e da relação tóxica que viveu com ele.