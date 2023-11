Ana Hickmann conta em primeira entrevista o que aconteceu no dia em que pediu socorro à Polícia

A apresentadora Ana Hickmann deu entrevista ao programa Domingo Espetacular, da TV Record, neste domingo (26), e falou pela primeira vez sobre as agressões sofridas por ela no último dia 11 de novembro. Na ocasião, seu ex-marido e ex-empresário, Alexandre Correa, apertou seu braço numa porta e ameaçou dar cabeçadas contra ela.

A artista contou que, no dia em que tudo aconteceu, ela estava em sua residência, em Itu, interior de São Paulo, conversando na cozinha com seu filho sobre as restrições que a família passaria a ter, quando o ex-companheiro interrompeu a conversa e desmentiu o que ela havia dito ao garoto.

Alexandre se sentiu contrariado, segundo Hickmann, e partiu para cima dela. "Por conta dessa conversa e de algumas coisas que aconteceram antes, a briga começou. Eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre, começamos com uma briga verbal e aí tudo infelizmente acabou terminando do jeito que depois o Brasil descobriu", disse.

Confrontada, Ana o rebateu e disse que ele tentava enganar a criança. "Ele começou a reclamar, como tinha feito diversas outras vezes, de que eu não tinha o direito de falar assim com nosso filho", contou, dando conta que a briga ficou mais "acalourada". Foi neste momento que ela pediu para uma funcionária tirar o garoto de perto.

Após ter fugido de uma tentativa de cabeçada de Alexandre, ela correu para outro cômodo e, lá, o acusado fechou a porta no seu braço, na altura do seu cotovelo, machucando-a. Ao tentar sair de perto do homem, um dos cachorros avançou no ex-companheiro de Ana, o que fez com que conseguisse se trancar e acionar a Polícia.

"Ainda bem que existe o 190, porque se eu não tivesse ligado, ele teria passado por aquela janela e eu não sei o que teria acontecido. O Alexandre ficou muito alterado", detalhou. A apresentadora contou que ela era vítima de abuso psicológico e que os conflitos entre ela e o agressor eram constantes, mas que os episódios anteriores não eram de ordem física.

Legenda: Ana Hickmann em entrevista a Carolina Ferraz, no Domingo Espetacular Foto: Reprodução/Record TV

À Carolina Ferraz, que comanda a atração dominical e realizou a entrevista, Ana Hickmann relatou que o estopim da briga foi uma dívida milionária da empresa que cuida dos seus negócios. O empreendimento era administrado por Correa, que seria o responsável pelos débitos e pela má gestão do negócio.

Os advogados do acusado enviaram uma nota para a produção do programa de televisão negando as declarações da entrevistada. No comunicado, a defesa alegou que o empresário não possui arma de fogo e nunca agrediu ou ameaçou a ex-companheira em 25 anos de casamento.

O conteúdo do texto também argumentou que a inocência de Alexandre será comprovada ao final do processo e que o filho do casal é a única vítima do episódio. Junto com a nota, foi enviada uma certidão de antecedentes criminais dele, sem nenhum registro de passagens pela polícia.

O laudo policial, no entanto, confirmou que a vítima sofreu lesões corporais leves.

Em depoimento à polícia, uma cozinheira que trabalhou para o ex-casal durante três anos confirmou o relato de Ana. Segundo ela, quando a discussão se iniciou, foi para o quarto com o filho da ex-modelo e permaneceu lá durante todo o ocorrido.

Ela contou que alguns minutos depois, a apresentadora apareceu chorando e contando que havia sido ferida no braço e acionado a Polícia Militar. Vendo a situação, ela socorreu a patroa e a acomodou no quarto. Neste momento, Alexandre começou a bater na porta para fosse aberta. Ele foi embora antes da PM chegar.