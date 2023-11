Marido de Ana Hickmann pede divórcio após ter apartamento vistoriado pela Polícia

O marido da apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Bello Correa, entrou com pedido de divórcio, nesta sexta-feira (24), após ter o apartamento vistoriado pela Polícia. Os agentes buscavam uma arma. Conforme o advogado do empresário, Enio Martins Murad, o cliente se sentiu constrangido e coagido. As informações foram dadas ao g1.

"Após o desentendimento tomar dimensão nacional, meu cliente tem sido 'linchado' pelo público. Os dois não mantiveram contato desde o dia 11 e ele somente soube da medida protetiva nessa sexta", detalhou a defesa.

O pedido de separação foi aberto na Vara de Família do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Na última quarta-feira (22), a apresentadora entrou com um pedido de medida protetiva contra o marido. A assessoria da apresentadora detalhou que "todos os processos estão sob segredo de justiça e, por esse motivo, não estamos autorizados a fornecer informações", acrescentando que "Ana Hickmann confia na justiça e já prestou todos os esclarecimentos necessários".

Agressão de Alexandre

No dia 11 de novembro, Ana Hickmann revelou ter sido vítima de violência doméstica do marido dentro da casa deles, em Itu, interior de São Paulo. Na data, ela registrou um boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal na Delegacia de Polícia de Itu.

Inicialmente, o empresário negou a agressão, mas, depois, assumiu ser verdade. Correa teria se irritado ao ver a esposa conversando com o filho sobre as dificuldades financeiras da família.

Na Internet, poucos dias após as agressões, a apresentadora agradeceu o apoio que tem recebido. "Infelizmente, muitas mulheres passam ou já passaram pelo que eu vivi e eu espero que, assim como eu, elas também tenham rede de apoio", desabafou Ana.