Ana Hickmann pede medida protetiva de urgência contra Alexandre Corrêa

A apresentadora Ana Hickmann solicitou medida protetiva de urgência contra o marido, Alexandre Corrêa, semanas após ter sido agredida por ele dentro de casa na cidade de Itú, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo advogado dele ao g1.

O colunista Leo Dias apontou o motivo que o pedido ocorreu por conta da arma com a qual o empresário circularia com frequência.

A publicação reforça que a apresentadora sabe da arma do marido e teria solicitado a medida com urgência por medo do que pudesse ocorrer. Ainda nesta sexta-feira (24), Ana falou sobre o cansaço emocional sofrido após registrar boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica contra o então companheiro no último dia 11 de novembro. O caso foi registrado na delegacia de Itu, em São Paulo, e desde então a também modelo não deu detalhes de como deve proceder com o relacionamento.

"Dá para perceber que a minha voz está um pouquinho ruim. As minhas noites não estão sendo do jeito que eu gostaria, que estava acostumada. Mesmo quando trabalho muito não fico nesse cansaço emocional", começou ela em uma série de stories nas redes sociais. Ana tem usado o Instagram para atualizar os seguidores sobre a saúde dela e como tem lidado com os problemas nas últimas semanas.

"Mas o que tenho para dizer é que a força de vocês está chegando. As energias e as orações também. Muito obrigada", continuou a apresentadora. Anteriormente, Ana já havia falado sobre o uso de suplementação para lidar com a insônia e os problemas familiares.

Nesta sexta-feira (24), após rumores de que ela teria voltado a utilizar a aliança, Ana também resolveu se pronunciar sobre este assunto, negando a teoria.

"É presente de uma grande amiga de anos que sabe tudo sobre alta joalheria. Ela me deu de presente há muito tempo. Resolvi colocar para ter todas as pessoas importantes na minha vida pertinho de mim. Não só ela, mas tantas outras amigas que estão junto comigo", completou a apresentadora.

Até então, nem Ana ou Alexandre se pronunciaram sobre o status do casamento. O empresário afirmou, também em stories, que não teve mais contato com Ana Hickmann desde o caso de agressão.

Caso de agressão

Ana Hickmann relatou, em depoimento à Polícia Civil, que foi pressionada contra a parede pelo marido dentro de casa, além de ameaças de que receberia uma cabeçada. O caso foi registrado no último dia 11 de novembro.

Durante a discussão, Alexandre Correa foi acusado de pressioná-la contra uma porta de correr, o que machucou o braço da apresentadora e também assustou o filho do casal, Alezinho, de 9 anos.

De início, o empresário negou as acusações, afirmando que não teria agredido Ana Hickmann. No entanto, ele mudou o discurso após a formalização do caso, negando as cabeçadas, mas confirmando que havia apertado o braço da apresentadora.