Ana Hickmann diz que tem tomado vitaminas e está há dias sem dormir após agressão do marido

A apresentadora Ana Hickmann, de 42 anos, usou as redes sociais para revelar como tem sido os dias desde que foi vítima de violência doméstica causada pelo marido, Alexandre Correa. Nesta terça-feira (21), ela comemorou a melhora do semblante do filho, mas também disse que tem passado dias sem dormir.

"Hoje posso dizer que começamos o dia um pouco melhor, com um bom dia assim. Fazia tempo que eu não via os olhos do meu filho felizes desse jeito. É bom ver isso de novo. Tinham alguns dias que isso não acontecia, então, isso significa que hoje será, sim, um grande dia", explicou ela, comemorando a situação com o filho.

Veja também

Segundo Ana, a suplementação acabou ajudando desde o dia da agressão, enquanto as notícias sobre ela e a família se multiplicaram. "Tem sido tanto estresse, dias sem dormir, tanta coisa acontecendo, uma avalanche. Então, a coisa que eu mais preciso é saúde. Saúde para cuidar do meu menino e dar continuidade na minha nova vida", garantiu.

Agressões em casa

Ana relatou, em depoimento à Polícia Civil, que foi pressionada contra a parede pelo marido dentro de casa e, além disso, ele teria ameaçado dar uma "cabeçada" nela. Durante a discussão, Alexandre Correa foi acusado de pressioná-la contra uma porta de correr, o que machucou o braço da apresentadora.

No mesmo boletim de ocorrência, a também modelo comentou que estava na cozinha, conversando com o filho, de 9 anos, e o marido não teria gostado da conversa com a criança.

Os dois teriam aumentado o tom de voz, o que assustou o menino. Ele ainda teria pedido aos pais para cessarem a discussão.

Alexandre Correa chegou a conceder entrevista negando as acusações feitas pela esposa, mas logo voltou atrás e assumiu a agressão.