Vídeo mostra mudanças no rosto de Virgínia Fonseca nos últimos 7 anos; veja antes e depois

Um vídeo que mostra as mudanças no rosto de Virgínia Fonseca entre 2016 e 2023 viralizou no Instagram, na quarta-feira (6). As imagens mostram como a influenciadora mudou nos últimos sete anos.

Quando era mais nova, seguidores apontaram a semelhança de Virgínia com a mãe. A maioria dos comentários, no entanto, exalta a beleza da esposa de Zé Felipe.

“Em 2016, ela tinha a cara da mãe dela, hoje ela tem a cara da sogra”, disse uma pessoa.

“De rostinho cheinho de adolescente, começa tomar forma e assumir rosto de mulher! Acontece com todas as mulheres”, elogiou outra.

“Ela ruiva ficou um absurdo de linda”, disse mais um. “Harmonização facial com profissional certo faz muita diferença”, apontou outro.