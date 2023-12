Ex-BBB Fred revela que flertou com Rodrigo Simas: 'aberto a novas experiências'

O ex-BBB e influenciador Fred Bruno confessou que já flertou com Rodrigo Simas. Segundo contou em um vídeo no YouTube, no dia ele estava "aberto a novas experiências", mas acabou levou um "não" do ator, que namora a atriz Agatha Moreira.

"Eu encontrei ele numa festa, e eu estava um tanto quanto aberto a novas experiências. Mas ele estava com sua namorada e realmente eu me coloquei no meu lugar e segui minha vida", relatou o ex-marido de Boca Rosa.

Apesar do "fora" levado, Fred disse ainda no vídeo que o artista foi um "fofo" na ocasião.

Revelação de Rodrigo Simas

Em entrevista ao jornal Extra em março deste ano, Rodrigo Simas revelou ser bissexual. "Eu nunca expus isso, mas sou um homem bissexual", disse. "É um rótulo, mas me sinto maduro e tranquilo para falar sobre isso agora".

Ele também falou sobre Agatha Moreira, com quem namora há mais de quatro anos, e disse que ela é o amor de sua vida: “Somos um casal bem normal, com altos e baixos. Por sermos muito parecidos, isso nos faz bater de frente, algumas vezes. Porque nos reconhecemos um no outro. O que me irrita nela, e vice-versa, são características que também tenho. Nos espelhamos um no outro”.

Meses depois, em maio, o ator voltou a comentar o assunto e falou sobre o alívio de ter feito a revelação, e disse que antes chegou a temer falar por conta de sua carreira e pelo ambiente que o classificava como galã de novelas.