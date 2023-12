Após ganhar mais de 50 vezes em loterias, ex-BBB Paulinha Leite dá dicas para a Mega da Virada

Para ajudar o brasileiro a se dar bem no jogo da tão esperada Mega da Virada, a ex-BBB Paulinha Leite, que já ganhou na loteria mais de 50 vezes e vai apostar nesta do fim de 2023 de novo, revelou, em entrevista ao Globo, alguns de seus truques.

Nascida em Roraima, Paulinha Leite conta que sempre teve afinidade por números. Quando criança, suas disciplinas favoritas na escola eram sempre as que envolviam contas. Já adulta, se tornou uma apostadora constante. Há anos, inclusive, é dona de uma empresa especializada em bolões. Segundo ela, a principal dica é “jogar para ganhar”.

"A pessoa tem que jogar acreditando que é capaz. Tem que jogar para ganhar. Muitas pessoas vem falar comigo: 'poxa, queria tanto ganhar na loteria igual a você, mas nunca joguei porque não acredito'. Aí fica difícil", comentou Paulinha.

Veja também

Além de acreditar, a ex-BBB disse que a atenção é um ponto importante. E vale de tudo: aniversário de pessoas especiais, números de telefone e até endereços. O segredo, segundo Paulinha, é dar atenção a todos aqueles números que podem, por alguma razão, “passar batidos” no cotidiano.

"A dica é prestar atenção nos números que vão aparecer para você durante o dia, usar data de aniversário das pessoas mais próximas ou algum número que gosta muito e montar seus jogos. Faço isso e tem dado certo há bastante tempo", defendeu.

Sobre a estratégia de apostar nos números mais (ou menos) sorteados, ela falou que considera esta uma análise “relativa”. "Tudo é estatística, no final das contas, qualquer número pode sair, mas tem os números que mais saem. Eu acho isso muito relativo, porque um número que nunca saiu pode simplesmente sair agora, no dia 31", frisou.

Para quem não se recorda, em 2011 Paulinha Leite participou da 11ª edição do Big Brother Brasil. Depois que saiu do reality show, ganhou destaque pela frequência com que ganhava na loteria. Em setembro de 2023, por exemplo, ela foi agraciada com quase R$ 3 milhões na Lotofácil da Independência.