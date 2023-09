Ex-BBB Paulinha Leite revela que ganhou quase R$ 3 milhões na loteria: 'sempre tive sorte'

A ex-BBB Paulinha Leite acordou novamente com mais dinheiro no bolso, nesse domingo (10). A influenciadora compartilhou a foto do bilhete premiado da Lotofácil, que fez ela levar uma bolada de quase R$ 3 milhões para casa.

E essa não é a primeira vez que Paulinha ganha na loteria: a ex-BBB já levou o prêmio 54 vezes.

Na legenda do post ela escreveu: "Dormi achando que estava milionária e acordei tendo certeza. Chupaaa mundo, eu ganhei de novoooo, quase 3 MILHÕES. Só um aviso: MEGA DA VIRADA, ESTAMOS CHEGANDO!".

Paulinha é dona de uma empresa especializada em realizar bolões. Ela revelou que 40 pessoas conseguiram conquistar, cada uma, o prêmio de R$ 74.547,20, em um bolão organizado pelo seu negócio.

Assuntos relacionados

Muita sorte

Em uma entrevista do ano passado, Paulinha disse que tem sorte. "Sempre tive muita sorte com sorteio, com coisas relacionadas a números". A explicação para a elevada quantidade de vitórias, ela conta, segue uma estratégia pessoal, baseada em intuição e análise de jogos anteriores.

Paulinha disse que faz apostas desde os 21 anos. Hoje, ela tem 34. "Minha mãe jogava na loteria e, um dia, joguei, fiz a quadra e comecei a gostar. Fui para o Big Brother, ganhei tudo lá dentro: apartamento, carro... Quando saí, numa das entrevistas que eu dei, falei que já tinha ganhado na loteria", relembrou ela na época.

Durante a conversa, ela também ele revelou de onde surgiu a ideia de criar uma empresa especializada em bolões de azar. Segundo Paulinha, quando saiu do Big Brother Brasil, seguidores começaram a perguntar a ela números para apostas.

"Dei, e eles ganharam a quadra de novo. Um mês depois, alguns seguidores continuaram jogando e ganharam a Quina, ganharam R$ 28 mil... E eu falei: 'Gente, muita coincidência!'. Fui e dei de novo [outros números], e aí eles ganharam de novo", ela contou.

A influenciadora também explicou a técnica para ganhar nos jogos: "Escolho os números com base no que vejo no meu dia a dia, aqueles que me chamam atenção. Aí vou misturando com os números que mais saem, outros jogos com os que menos saem", ensina.