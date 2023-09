Testemunhas afirmam à emissora que Bruno de Luca sabia que vítima de atropelamento era Kayky Brito

O RecordTV ouviu duas testemunhas do atropelamento do ator Kayky Brito que afirmaram que Bruno de Luca viu que a vítima era o amigo, mas "sumiu". Os dois estavam juntos em um quiosque na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, antes de Kayky ser atropelado, no último dia 2.

A informação contradiz depoimento de Bruno de Luca, no qual ele afirmou que viu o acidente, mas só soube que Kayky era a vítima no dia seguinte, após viajar para o festival The Town, em São Paulo.

Assuntos relacionados

"Ele atravessou e saiu correndo, sumiu. A gente que fechou a rua, ele como amigo foi embora e não voltou nunca mais", disse uma das testemunhas à emissora, conforme informação divulgada no programa Domingo Espetacular. As testemunhas disseram ainda que uma outra pessoa sugeriu a Bruno que cuidasse de Kayky, que estava "desnorteado" ao atravessar a rua sem atenção, mas foi ignorada.

Imagens divulgadas nesse domingo (10) pela emissora mostram que Bruno demonstrou desespero ao notar o atropelamento, levando as mãos à cabeça, mas não se aproximou do local.

Kayky Brito está internado no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro. Boletim divulgado no último sábado apontava para um quadro clínico sob controle. Na última semana, o ator mostrou melhora, com "sinais de melhora evolutiva" na quarta (6) e uma "resposta satisfatória ao tratamento" na quinta (7). Na sexta (8), a unidade hospitalar informou que o quadro clínico estava "sob controle".