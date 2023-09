Motorista que atropelou Kayky Brito diz que vai doar parte do que arrecadou com vaquinha

O motorista Diones Coelho da Silva, que atropelou o ator Kayky Brito no Rio de Janeiro, disse que irá doar parte da quantia que arrecadou com a vaquinha virtual. Ele chegou a arrecadar mais de R$ 176 mil por meio da iniciativa.

Dione explicou que pretende comprar cestas básicas com parte do dinheiro. O valor inicial da vaquinha era de R$ 30 mil, para ele pagar o prejuízo com o carro e o seguro.

“Coloquei um limite e ele passou. Já encerrei a vaquinha, mas tem um prazo de 15 dias para ser fechada, então o que passar vai continuar entrando. Parte desse valor eu vou pegar e fazer cesta básica, dar para quem precisa. Então, o que passou disso, o que vai passar, quero transbordar na vida das outras pessoas. Vou pegar parte disso e abençoar outras pessoas. Daquelas que precisam também, assim como eu precisei. Esse é o desejo do meu coração”, disse o motorista, em conversa com o influenciador Rafael Múrmura.

Desabafo

Nas redes sociais, no sábado (9), Dione fez um desabafo e disse estar passando por um momento difícil psicológico e mentalmente. “Quero tirar um tempo para mim, para ficar com minha família. Preciso me cuidar psicologicamente. Sempre fui muito reservado, minha vida virou num 360. Não têm sido dias fáceis, têm sido intensos. Está tudo muito tumultuado”.