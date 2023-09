Motorista que atropelou ator Kayky Brito agradece doações e encerra vaquinha em R$ 176 mil

O motorista Diones Coelho da Silva, que atropelou o ator Kayky Brito, usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (8), para agradecer as doações que vem recebendo e informar sobre o encerramento da vaquinha on-line, criada para ajudar ele a voltar ao trabalho.

Na quinta (7), ele também usou as redes sociais para relatar as dificuldades financeiras que estava enfrentando. A meta de Diones era conseguir R$ 30 mil para o conserto do carro. No entanto, a vaquinha conseguiu arrecadar mais de R$ 176 mil.

"Passando aqui para agradecer todas as doações, agradecer o apoio de cada um e tudo que vocês fizeram. E dizer que estou encerrando a vaquinha muito grato com todas as doações, pode ter certeza que vai abençoar muito a mim e a minha família. Vou conseguir voltar ao meu trabalho. Muito obrigado a cada um de vocês", disse o motorista.

Acidente

O acidente envolvendo o ator ocorreu na madrugada do último sábado (2), na Barra Tijuca, Rio de Janeiro. O motorista foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou um exame de alcoolemia, no qual, conforme a polícia, deu negativo.

Em vídeos divulgados pelas redes sociais, é possível ver o momento do acidente, onde Kayky sai detrás de outro veículo e tenta atravessar a pista rapidamente, mesmo com o carro de Diones se aproximando.

O motorista também torce pela recuperação do ator: "não tem sido dias fáceis para mim, não tenho conseguido dormir direito por tudo que está acontecendo. Mas estou torcendo muito para que Kayky saia dessa logo. Se recupere, e volte para sua família, seu filhinho. É o que eu mais quero porque eu também sou pai, tenho dois filhos. Desejo do fundo do meu coração que isso se resolva".