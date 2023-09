Empresa de transporte por aplicativo desbloqueia motorista que atropelou Kayky Brito

A empresa de transporte por aplicativo 99 desbloqueou da plataforma o motorista Diones Coelho da Silva, que atropelou o ator Kayky Brito no último sábado. Diones fez um desabafo nesta quinta-feira (7) nas redes sociais contando que está passando por dificuldades financeiras após o acidente. As informações são do O Globo.

Em pronunciamento nas redes sociais, a empresa havia justificado o bloqueio temporário "por conta das investigações do acidente em que está envolvido".

Assuntos relacionados

A publicação da empresa no Instagram recebeu inúmeros comentários pedindo que Diones fosse desbloqueado da plataforma. Durante a tarde desta quinta, a 99 informou o desbloqueio de Diones.

Na manhã desta quinta, o motorista disse em sua rede social que está passando por dificuldades financeiras e que não consegue dormir. Ele agradeceu o apoio que está recebendo nas redes e compartilhou uma vaquinha para recuperar o carro.

Vaquinha nas redes

A meta do motorista com a vaquinha era arrecadar R$ 30 mil, mas até o início da tarde desta quinta-feira ele já tinha arrecadado mais de R$ 124 mil.

"Estou sem poder trabalhar porque o meu veículo está danificado. A franquia do seguro é alta e estou sem condições de fazer isso agora. Eu não tenho de onde tirar, era o único sustento que eu tinha para poder trazer o alimento para dentro de casa", disse Diones.

Atropelamento

Kayky foi atropelado no início da madrugada de sábado, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele estava com o ator Bruno de Luca em um quiosque quando resolveu sair em direção ao carro do amigo, estava estacionado do outro lado da rua. Na volta, foi atropelado por Diones.

Após o acidente, Diones realizou um exame de alcoolemia, no qual, segundo a polícia, não foi constatada ingestão de bebida alcoólica. Diones disse à polícia em depoimento que o ator "cruzou a pista repentinamente correndo".

"Não tem sido dias fáceis para mim, não tenho conseguido dormir direito por tudo que está acontecendo. Mas estou torcendo muito para que Kayky saia dessa logo. Se recupere, e volte para sua família, seu filhinho. É o que eu mais quero porque eu também sou pai, tenho dois filhos. Desejo do fundo do meu coração que isso se resolva", disse Diones.