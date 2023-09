Kayky Brito segue com estado de saúde inalterado, mas tem 'resposta satisfatória' em UTI

O ator Kayky Brito segue com quadro de saúde inalterado, mas tem apresentado "resposta satisfatória ao tratamento" na UTI, conforme aponta o novo boletim médico divulgado pelo Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, nesta quinta (7). Ainda na quarta (6), a unidade confirmou que o artista segue sedado e em ventilação mecânica.

Kayky sofreu atropelamento no último sábado (2), quando foi atingido por um carro conduzido por um motorista de aplicativo. O homem na direção prestou socorro ao artista, aguardou a chegada da Polícia e do Corpo de Bombeiros e, em seguida, prestou depoimento sobre o acidente.

O artista chegou a ser internado na UTI do hospital Miguel Couto, mas foi transferido para o Copa D'Or ainda na noite de sábado (2). Ele, agora, se recupera de uma cirurgia de fixação de fraturas na pelve e no braço direito, feita na segunda-feira (4).

Ainda conforme boletim da quarta (6), o procedimento foi considerado "bem-sucedido" e, desde então, o quadro clínico de Kayky é considerado "estável".

Acidente grave

O motorista que conduzia o carro no acidente afirmou, em depoimento, que Kayky cruzou a pista "repentinamente", correndo.

Apesar de ter tentado desviar, jogando o carro para a direita, o homem relatou que não conseguiu evitar a colisão. Encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para ser submetido a exame de alcoolemia, ele foi liberado após o laudo não identificar ingestão de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias com efeitos parecidos.

Um vídeo de uma câmera de segurança presente na via mostrou o momento do acidente. Nele é possível ver o momento em que Kayky atravessa a via correndo e, em meio à tentativa, é atingido pelo veículo em um grande impacto.

Nesta quinta-feira (7), o motorista envolvido no acidente divulgou relato emocionado, agradecendo as mensagens que tem recebido nas redes sociais desde o acidente. "tenho vivido dias difíceis, tanto psicologicamente, mentalmente, físico, financeiro, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Mais uma vez, obrigado, e continuem orando por mim e pelo Kayky", disse em vídeo nas redes.