Kayky Brito apresenta 'sinais de melhora evolutiva' após novos exames de tomografia

O ator Kayky Brito foi submetido a novos exames de tomografia e apresentou "sinais de melhora evolutiva". A informação consta no boletim médico divulgado na tarde desta quarta-feira (6), pelo Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro. No entanto, o comunicado assegura que o artista permanece sedado e em ventilação mecânica.

Kayky se recupera de uma cirurgia de fixação de fraturas na pelve e no braço direito, feita na segunda-feira (4), dois dias após o ator ser atropelado por um carro na Barra da Tijuca. O procedimento foi considerado "bem-sucedido" pela equipe médica do Copa D'Or. Desde então, o quadro clínico de Kayky é considerado "estável".

Investigação

O carro que atropelou Kayky Brito no último sábado (2) era conduzido por um motorista de aplicativo. No momento do acidente, ele transportava uma mulher e um bebê. O motorista foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento. Antes disso, parou e prestou socorro ao ator, aguardando a chegada da Polícia e do Corpo de Bombeiros. O caso está sendo investigado como lesão corporal culposa, quando não há intenção de causar danos a vítima.

Durante o depoimento, o motorista disse que Kayky cruzou a pista "repentinamente", correndo. Ele teria tentado desviar, jogando o carro para a direita, mas não conseguiu evitar a colisão. O motorista ainda chegou a ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para ser submetido a exame de alcoolemia. Contudo, segundo o laudo, não foi identificada ingestão de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias com efeitos parecidos. O relatório afirma ainda que o motorista estava lúcido, atento e com discurso coerente.