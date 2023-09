Bruno De Luca deve prestar depoimento sobre atropelamento de Kayky Brito nesta quarta-feira (6)

O apresentador Bruno De Luca prestará depoimento à Polícia Civil, na tarde desta quarta-feira (6), sobre o atropelamento do ator Kayky Brito, no Rio de Janeiro, conforme informações do jornal O Globo.

Além de amigos do ator, o delegado Ângelo Lages planeja escutar, funcionários do quiosque onde o grupo estava naquela noite.

Kayky Brito permanece internado em estado grave no hospital Copa D'Or, em Copacabana. O ator está sedado e respira com ajuda de ventilação mecânica, segundo o boletim médico mais recente, desta terça-feira (5).

Segundo o ator Dudu Azevedo, amigo de Kayky e Bruno, o apresentador está recluso desde o acidente. "Não sei quem são as outras pessoas que estavam lá com o Bruno. Assim como nós, ele ficou perplexo com tudo o que aconteceu. Não nos falamos por esses dias. Ele está recluso", disse.

Investigação

O carro que atropelou Kayky Brito era conduzido por um motorista de aplicativo. No momento do acidente, ele transportava uma mulher e um bebê.

O motorista foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento. Antes disso, ele parou e prestou socorro ao ator, aguardando a chegada da Polícia e do Corpo de Bombeiros.

O caso está sendo investigado como lesão corporal culposa, quando não houve intenção de causar danos a vítima.

Durante o depoimento, o motorista disse que Kayky cruzou a pista "repentinamente", correndo. Ele teria tentado desviar, jogando o carro para a direita, mas não conseguiu evitar a colisão.

O motorista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de alcoolemia. Segundo o laudo, não foi identificada ingestão de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias com efeitos parecidos. O relatório afirma ainda que o motorista estava lúcido, atento e com discurso coerente.