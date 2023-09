Quem foi o último eliminado do MasterChef? Veja quem são os finalistas e como foi o programa

Ana Carolina e Wilton são os cozinheiros que vão disputar a grande final do MasterChef Brasil. A semifinal, exibida pela BandTV nesta terça-feira (5), terminou com Danilo e Luma eliminados.

Na disputa com os dois, Ana Carolina se destacou e ficou com a segunda vaga na final da 10ª temporada do reality show gastronômico. A final do programa está marcada para a próxima terça-feira (12) e será exibida ao vivo.

Wilton venceu a primeira prova da noite da semifinal ao preparar um zampone - um embutido de origem italiana feito com a pele do pé do porco e recheado com carne suína. Ana Carolina foi a escolhida pelos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira ao preparar um carré de cordeiro, disputando com Danilo e Luma.

Quem são os finalistas?

Wilton, de 26 anos, é paulista de Martinópolis e professor de canto e piano, além de trabalhar como ator e tiktoker. Na infância, vendia pão de mel na escola. Durante a pandemia de Covid-19, intensificou os estudos de gastronomia e passou a produzir conteúdos para as redes sociais.

Ana Carolina tem 33 anos e mora em Grajaú, bairro da zona sul de São Paulo. É body piercer e tem um filho de seis anos. Durante a trajetória no MasterChef, Carol chegou a ser eliminada e voltou em uma repescagem. Ela venceu cinco provas na edição.