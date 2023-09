Roberto Justus revela 'exigências' que fez à esposa, Ana Paula Siebert: 'controle remoto na mão'

O empresário Roberto Justus, de 68 anos, foi criticado por internautas, nesta terça-feira (5), após repercutir uma fala sobre a 'lista de exigências' que ele fez à esposa Ana Paula Siabert, de 35 anos.

Em entrevista a podcast Bagaceira Chique, de Luciana Gimenez, Justus explicou condições que apresentou à modelo no início do relacionamento. "Quando eu conheci a Paula, eu falei: 'Já tenho 57 anos de idade. Para eu me relacionar com uma mulher agora, é o seguinte, eu preciso contar algumas coisas da minha vida'", iniciou o empresário.

"Primeiro, eu não vou ter filho. Já tenho quatro. Segundo, não quero mais cachorro na minha casa porque eles acham que o tapete é privada. Terceiro, o ar condicionado vai estar a 18°C para dormir, inverno ou verão. Quarto, controle remoto na minha mão para eu assistir televisão”, listou Justus.

O empresário reconheceu que, com o tempo, as suas vontades foram mudando e as condições sendo descumpridas. "Corta para um ano depois, morando junto. Dois cachorros. Filha, não foi um ano depois, mas veio a Vicky. E sobrou o ar-condicionado e o controle. Ela não vê televisão", brincou.

Justus e Siabet se casaram em 2015 e tiveram a primeira filha, Vicky, em maio de 2020. O empresário também é pai Ricardo, Fabiana, Luiza, Rafaella, de três relacionamentos anteriores.

Fala sobre casamento com Adriane Galisteu

Essa não é a primeira vez que a entrevista de Roberto Justus à Luciana Gimenez repercute. Em maio, o empresário foi criticado por contar à apresentadora os motivos que levaram ao término com Adriane Galisteu.

"Foi aquela coisa fulminante. Namoramos um pouquinho e fizemos a bobagem de casar, porque a gente é muito diferente [...] A Galisteu, ela se veste no brechó, é zero patricinha. Ela fumava cigarro na época, eu sou super contra. São coisas que não davam", disse. Galisteu chegou a rebater o comentário em suas redes sociais.