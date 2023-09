Em depoimento, Bruno de Luca diz que só soube que Kayky Brito tinha sido atropelado no dia seguinte

O ator Bruno de Luca viu o atropelamento de Kayky Brito, mas disse em depoimento à polícia que só soube que era o amigo no dia seguinte. Imagens das câmeras de segurança que captaram o acidente chegaram a mostrar o desespero de Bruno, com as mãos na cabeça, em um quiosque na Barra da Tijuca. As informações são do g1.

O atropelamento ocorreu na Avenida Lúcio Costa, na madrugada de sábado, 2 de setembro. No dia seguinte, Bruno conta que viajou para São Paulo para assistir ao festival The Town e tentou conversar com o amigo. Só assim descobriu que Kayky estava internado em estado grave com politraumatismos. A notícia foi dada pela irmã do ator, Sthefany Brito.

No depoimento, Bruno lembrou que ele e o amigo estavam na casa de Bruno falando sobre uma peça que queriam fazer juntos. Em seguida, decidiram ir até um quiosque para beber, por volta das 22h.

O carro do Bruno ficou estacionado em frente ao quiosque, do outro lado das pistas da Av. Lúcio Costa. Eles voltariam em um carro de aplicativo.

Antes da meia-noite, Kayky se despediu e virou as costas, mas Bruno disse não saber o que ele foi fazer no carro. Algum tempo depois, Bruno ouviu um barulho de impacto, mas não o som de freios.

Ao ver, sem saber, o amigo ser arremessado, colocou a mão na cabeça por ter “pavor de acidentes”. O ator não lembra como chegou em casa.

Testemunha do caso

Bruno foi ouvido por cerca de uma hora na última quarta-feira (6), na delegacia da Barra da Tijuca. Ainda no depoimento, o ator nega que os dois tenham usado drogas, e disse que Kayky não aparentava estar embriagado.

Na saída, ao falar com jornalistas, ele desabafou que não aguenta mais ver as imagens do atropelamento. “Só quero que ele se recupere logo", disse.

“Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Estou muito assustado. O Kayky é o meu melhor amigo e estávamos escrevendo uma peça juntos, nos divertindo. Depois que eu fui pagar a conta aconteceu isso. Para mim está sendo muito difícil”, relatou.