Motorista que atropelou Kayky Brito diz que está sem trabalhar devido a danos no carro

Diones Coelho da Silva, o motorista de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito, 34, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no último sábado (2), usou as redes sociais, nesta quinta (7), para desabafar que não trabalha desde o dia do acidente e que está sem condições financeiras de consertar o veículo.

"Estou sem poder trabalhar porque o meu veículo está danificado. A franquia do seguro é alta e estou sem condições de fazer isso agora. Não tenho de onde tirar. Era o único sustento que eu tinha para poder trazer alimento para dentro de casa", compartilhou o motorista.

Além disso, Diones comentou que sua saúde mental também tem sido afetada. "Não têm sido dias fáceis para mim. Não tenho conseguido dormir direito, por tudo que está acontecendo", afirmou. E disse que torce para a breve recuperação de Kayky. "Estou torcendo muito para que Kayky saia dessa logo. Se recupere e volte para sua família, seu filhinho. É o que eu mais quero porque também sou pai, tenho dois filhos", disse o homem.

Diones trafegava pela avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 6 da praia da Barra da Tijuca, levando uma mulher e uma criança no carona, quando foi surpreendido pelo ator atravessando a via, correndo.

O motorista permaneceu no local até que o socorro chegasse e prestou depoimento à Polícia. Além disso, foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para ser submetido a um exame de alcoolemia, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

Investigação

De acordo com O Globo, um exame será feito pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), da Polícia Civil, para calcular a velocidade que estava sendo empregada pelo veículo dirigido por Diones no momento do acidente. O cálculo será feito a partir de imagens de câmeras de segurança obtidas pelas autoridades policiais.

Assuntos relacionados

"Para fazer esse cálculo é preciso do vídeo, que, nesse caso, tem. É preciso ter um trecho onde vemos o veículo trafegando. Com isso, fazemos o cálculo do deslocamento. Pegamos o início e o final do vídeo para ver em quantos segundos ele fez esse deslocamento. Assim, conseguimos descobrir a velocidade. Esse é o fundamento para o exame. Não é um cálculo simples, mede-se o trecho no local e, utilizando uma razão cruzada, estima-se o tempo que o veículo demora para percorrer esse trecho", explicou a perita criminal e diretora da Associação Brasileira de Criminalística, Denise Rivera.

Estado de saúde de Kayky Brito

No dia do acidente, Kayky deu entrada em um hospital público com politraumatismo. Na segunda-feira (4), já tendo sido transferido para o Hospital Copa D'Or, em Copacabana, ele foi submetido a uma cirurgia de fixação de fraturas na pelve e no braço direito, da qual vem se recuperando gradativamente ao longo desta semana.

Conforme boletim médico divulgado nesta quinta-feira (7) pelo Copa D'Or, o ator segue com quadro clínico estável e respondendo satisfatoriamente ao tratamento.