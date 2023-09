Quadro de saúde de Kayky Brito permanece 'sem atualizações', diz novo boletim médico

O ator Kayky Brito permanece sedado e em ventilação mecânica, de acordo com o boletim médico divulgado neste sábado (9) — pelo Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro. Ele sofreu um atropelamento após atravessar uma via pública, no último sábado (2), na Barra da Tijuca.

O documento afirma que o quadro clínico do ator está sob controle e sem alterações nas últimas 24 horas. Nos últimos dias, Kayky mostrou melhora, com "sinais de melhora evolutiva" na quarta (6) e uma "resposta satisfatória ao tratamento" na quinta (7).

Na sexta (8), a unidade hospitalar informou que seu quadro clínico estava "sob controle". A comunidade artística e o público seguem torcendo por sua recuperação.

Ator bebia vodca com amigos antes de atravessar via pública e sofrer acidente

A polícia do Rio de Janeiro colheu depoimento do funcionário do quiosque onde Kayky Brito estava antes de atravessar uma via pública e sofrer acidente.

Na tarde de quarta-feira (6), Edivan Martins prestou esclarecimentos e revelou que o ator havia tomado bebida alcóolica. Ele também disse que não viu Bruno de Luca ir até o local do acidente, como informou o apresentador em relato.

Conforme matéria do F5 — canal de entretenimento do jornal Folha de São Paulo — Edivan informou que Kayky chegou acompanhado de amigos, como o ator Bruno de Luca, por volta da 0h de sábado.

"Eles chegaram bem, estavam tranquilos, ficaram brincando e beberam vodka com energéticos. Brincaram com outras pessoas pessoas. Nunca tinha visto eles por ali, com dois anos trabalhando por lá", afirmou o homem em conversa com o F5.