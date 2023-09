Bruno De Luca presta depoimento sobre acidente de Kayky Brito: 'pior coisa que aconteceu'

Bruno de Luca prestou depoimento na 16ª DP, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (6) sobre o acidente de Kayky Brito. Acompanhado da esposa, Sthéfany Vidal, o apresentador descreveu que segue traumatizado.

"Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu estou muito assustado. O Kayky é o meu melhor amigo, a gente estava escrevendo uma peça juntos, se divertindo. Quando eu fui pagar a conta, aconteceu o que vocês viram", contou ao jornal O GLOBO.

Assuntos relacionados

Segundo Bruno, o local é uma espécie de "quintal" para os amigos, "onde ficam mais relaxados". O artista relatou ainda acreditar na recuperação do amigo que foi atropelado no último sábado (2) por um motorista de aplicativo.

"Agora ele precisa se recuperar, eu agradeço muito as mensagens que eu tenho recebido para passar para ele, mensagens para mim também porque o que eu passei foi muito difícil. Eu espero agora conseguir tomar conta da minha cabeça, melhorar a minha vida e seguir em frente", disse Bruno.

Outros depoimentos

Além do apresentador, também depôs o funcionário do quiosque onde os dois estavam. Edvam Martins relatou à polícia que os dois artistas consumiram três doses de vodka, cada.

O teste de alcoolemia do motorista foi realizado e o exame não indicou embriaguez. À Polícia, o condutor informou que o ator "cruzou à pista repentinamente correndo”.

Ele disse ainda que estava na faixa da esquerda, tentou desviar para a faixa da direita, mas não conseguiu evitar a colisão. "Temos aquele vídeo, estamos tentando outra câmera que mostre o deslocamento do carro antes do acidente" afirmou o delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP.

Outras imagens

Além do vídeo do momento do acidente, agentes da 16ª DP estiveram no quiosque, no Posto 6, para buscar novas imagens de câmeras de segurança.

Conforme Lages, a defesa do motorista disse ainda ter outras imagens para serem analisadas. "Ele nos procurou e disse ter imagens. Ficou de juntar. O motorista usa um celular para gravar as corridas. Apesar de as imagens filmarem para dentro do carro, vai ajudar. Conseguiremos analisar as reações ali", afirmou.

Acidente de Kayky Brito

Kayky Brito foi visto atravessando a mesma rua onde foi atropelado, momentos antes do acidente, na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Câmera de segurança flagrou o artista cruzando a via em um trecho sem faixa de pedestre, em meio aos carros.

Nas imagens, divulgadas pela TV Globo, é possível observar ele saindo do quiosque onde estava com um grupo de amigos, entre eles o apresentador e ator Bruno de Luca, e atravessar a ciclovia. Então, o artista verifica o fluxo de veículos dos dois lados da avenida e segue.

Ao tentar retornar para o estabelecimento, novamente atravessando a rua, Kayky foi atingido por um carro e ficou gravemente ferido. Ele sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo. O ator está internado no Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio.