Filha de Carla Perez se declara para a namorada: ‘toda minha’

A cantora Camilly Victoria, filha de Carla Perez e Xanddy, respondeu a perguntas de seguidores do Instagram, na terça-feira (5). Uma das perguntas enviadas foi de Daze, sua namorada, com uma declaração.

“Você é a mulher mais bonita do mundo e é minha”, escreveu Daze. Camilly respondeu com uma foto das duas, em que a amada aparece quase escondida, do lado direito: “Você que é, princesa, e você é toda minha”.

Ao ser questionada sobre como lida com os boatos sobre sua vida, a cantora respondeu: “Já me acostumei com os boatos. Quem está feliz consigo mesmo não sai falando da vida de ninguém. O que importa é ser feliz, verdadeira, cuidar de quem eu amo e de minha vida”.

Camilly ainda revelou que tem vontade de fazer shows no Brasil, e que Xanddy é seu artista brasileira favorito.