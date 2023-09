Globo veta Mel Maia de ‘Renascer’ por quantidade de cenas de sexo, diz site

A TV Globo vetou a atriz Mel Maia de interpretar a personagem Mariana, na novela “Renascer”. A emissora barrou a escalação devido à idade da atriz, de 19 anos, e da quantidade de cenas de sexo que a personagem tem com José Inocêncio, papel de Marcos Palmeira. As informações são do Notícias da TV.

Apesar de ser maior de idade, a TV Globo avaliou que Mel ainda é muito nova para as sequências quentes. A ideia é escalar uma atriz um pouco mais velha, mas que tenha aparência de nova.

Mel Maia havia sido chamado para o papel após Alice Wegmann recusar o convite. A atriz alegou que não conseguiria conciliar as gravações da novela com as da segunda e da terceira temporadas da série “Rensga Hits!”.

Ainda segundo o site, uma opção de atriz para o papel é a atriz Clara Moneke, de 24 anos, que já está no radar do autor Bruno Luperi e do diretor artístico Gustavo Fernandez.