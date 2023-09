Toguro chora e pede oração para a companheira: ‘estado dela é grave’

O influenciador digital Toguro apareceu no Instagram, nesta quarta-feira (6), chorando e pedindo orações para a companheira, Nara Paraguaia. Ele explicou que ela deu à luz ao primeiro filho do casal, Gael, por meio de uma cesárea, mas teria tido complicações.

“Deus não pode me castigar desse jeito. A Nara ia ter parto normal, não conseguiu ter parto normal e induziu uma cesariana”, contou. “Deus não pode me castigar assim. O bebê nasceu, mas ela está sangrando muito. Deus não pode… Não pode… Nunca pedi para orarem, orem por ela, ela não merece”, disse ele, aos prantos.

Em seguida, o influenciador apareceu novamente nos Stories com o filho, e explicou que Nara está entubada.

“Meu bebê está saudável. Para ficar bem claro, a Nara sempre quis ter o filho com parto normal. Fez todo o processo para ser parto normal, mas no último segundo, não foi, porque o bebê não estava passando dentro de uma parada que eu não manjo. Ela fez uma cesariana, colocou os pontos e, no final de tudo, começou a ter sangramento vaginal. Muito. E o estado dela é grave”, contou.

Em março, Toguro, que tem 7 milhões de seguidores no Instagram, se envolveu em um acidente no Rio e atropelou um motociclista, que faleceu. Em maio, o influenciador foi indiciado por homicídio culposo.