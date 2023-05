Toguro é indiciado pela Polícia Civil por acidente que resultou em morte

O influenciador Tiago Toguro, 34, foi indiciado por homicídio culposo pela morte do motociclista Johny Vieira, na Linha Amarela, no dia 4 de março. Informação foi publicada pelo g1 e apurada com a 21ª Delegacia de Polícia de Bonsucesso.

De acordo com o portal, outras duas pessoas ouvidas ao longo da investigação também devem responder por falso testemunho. O caso foi, agora, encaminhado à Justiça.

Até o momento, o influenciador não se manifestou publicamente sobre o indiciamento.

Lembre o caso

Na madrugada no dia 4 de março, uma motocicleta se chocou contra o veículo de Toguro na Linha Amarela, no Rio de Janeiro, e o piloto, Johny Vieira, morreu na hora. Segundo testemunhas, o influenciador digital seguia no sentido Fundão quando perdeu a saída para a avenida Brasil e, ao dar a ré para acessar uma alça, houve a colisão.

À época, Toguro se manifestou sobre o caso negando ter dado marcha ré e afirmando ter sido uma "fatalidade".

"Uma fatalidade, onde, infelizmente, ele veio a colidir na parte traseira do veículo e perdeu a vida. Em momento algum dei marcha ré, não posso falar mais detalhes do acidente, por orientação, mas posso afirmar que, desde o momento do acidente, eu permaneci no local, aguardei o atendimento médico à vítima, me coloquei à disposição das autoridades para que fosse realizado o exame de alcoolemia e substâncias tóxicas", disse.