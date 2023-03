Homem morre em acidente envolvendo influenciador Toguro

Um homem morreu em um acidente entre um carro e uma moto no início da madrugada deste sábado (4), na Linha Amarela, no Rio de Janeiro. O motorista do carro é o influenciador fitness Tiago Toguro, segundo relatos de testemunhas.

As informações são do G1. De acordo com os relatos, Toguro vinha pela Linha Amarela quando perdeu o acesso para a Avenida Brasil. Para recuperar a saída perdida, ele teria dado marcha ré. Foi quando colidiu com a moto.

Em nota enviada ao G1, a Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, informou que equipes foram acionadas e atestaram o óbito do motociclista.

O influenciador foi procurado pelo G1, que não teve resposta. Tiago Toguro tem 6,2 milhões de seguidores no Instagram e ficou famoso com vídeos sobre musculação no YouTube.